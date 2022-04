Grüne Kogler-Wiederwahl kommenden Samstag

Grünen-Chef Kogler

D ie Grünen setzen auf personelle Kontinuität an ihrer Parteispitze. Beim Bundeskongress am kommenden Samstag (30. April) in Villach wird Vizekanzler Werner Kogler ohne Gegenkandidat als Bundessprecher wiedergewählt, dreieinhalb Jahre nach seiner ersten Kür im Herbst 2018. Hinter ihm kündigt sich aber an, was kommen könnte, soll doch Umweltministerin Leonore Gewessler als Stellvertreterin in Stellung gebracht werden.