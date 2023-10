Politische Bewegungen Grüne Schülerorganisation "Verde" gegründet

"Verde" soll laut Kogler "progressive Kraft in der Schulpolitik" sein Foto: APA/THEMENBILD

Werbung

D ie Grünen haben am Samstag ihre bundesweite Schülerinnen- und Schülerorganisation "Verde" aus der Taufe gehoben. Damit gebe es nun "eine neue progressive Kraft in der Schulpolitik, die klar für gelebte Demokratie, ein geeintes Europa und Klimagerechtigkeit eintritt und damit Antworten auf die entscheidenden Fragen unserer Zeit liefert", wird Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler in einer Aussendung zitiert.