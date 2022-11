In der zweitgrößten Gruft Österreichs

Werbung

Burg Güssing ist die älteste Wehranlage des Landes. Die Burg war jahrzehntelang Stammsitz der Familie Batthyány, begraben wurden die Familienmitglieder nur einen Steinwurf entfernt. In der Familiengruft unter der Franziskanerkirche.

An einem Ort voll Pietät, als stiller Zeuge glanzvoller Vergangenheit. „Im Grunde ist es eine höchst private Begräbnisstätte. Sehr persönlich, sehr sensibel und sehr emotional. Wir haben alle Verwandte hier, ich meinen Vater, die Großeltern, die Urgroßeltern“, sagt Familienoberhaupt Ladislaus Batthyány.

Wir wollen hier kein Hollywood, sondern alles geordnet“

Ladislaus Batthyány, Familienoberhaupt

„Wir wollen hier keinen Tourismushotspot setzen, wie in Wien in der Kapuzinergruft, aber wir wollen schon, dass die Leute hier herunter kommen. Dass sich Besucher ihrer irdischen Vergänglichkeit bewusst werden. Aber alles in geordnetem Rahmen“, bietet Batthyány-Strattmann auch Führungen an.

Das erfolgt über Anmeldung bei den Franziskaner-Patres, die das dann selbst machen. Oder im Idealfall mit dem Familienoberhaupt, als Erzähler. „Die Särge des Stifterehepaares Adam und Aurora Katharina aus dem 17. Jahrhundert sind die ältesten“, sagt Batthyány.

Dazu der Sarkophag von Fürst Karl Joseph Batthyány, Feldmarschall unter Maria Theresia und Erzieher des späteren Kaisers Joseph II. Insgesamt sind es an die hundert Särge, die hier zu besichtigen sind und der Schrein des gleichnamigen Augenarztes Ladislaus Batthyany-Strattmann befindet sich in der Basilika. Der „Arzt der Armen“ wurde als erster Burgenländer seliggesprochen.

„Bei uns in der Familie ist er natürlich seit Kindesbeinen sehr präsent“, erzählt das Familienoberhaupt über seinen Urgroßvater. „Bei der Seligsprechung in Rom waren wir natürlich mit dabei und die jährt sich nächstes Jahr zum 20. Mal. Die sterblichen Überreste wurden aus der Fürstengruft praktisch nach oben transferiert. Und da ist er nun für jeden zugänglich“, sagt Batthyány, dem die Erhaltung der Gruft natürlich überaus wichtig ist.

„Das ist eine große Herausforderung. Natürlich das Finanzielle, wo wir auch auf öffentliche Hilfe und private Spenden angewiesen sind. Es gibt sogar einen Verein, der zur Erhaltung gegründet wurde. Die Feuchtigkeit in der Gruft spielt auch eine Rolle, all das gilt es zu stemmen“, so Batthyány.“