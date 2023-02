Ruhrgebiet Güterzug erfasst zwei Kinder in Deutschland - eines stirbt

AN APA / NÖN.at

Rettungswagen stehen nahe der Unfallstelle Foto: APA/dpa

E in Güterzug hat in der deutschen Stadt Recklinghausen im Ruhrgebiet zwei Kinder erfasst. Eines von ihnen starb. Das andere Kind kämpft ums Überleben und wird in einem Krankenhaus versorgt, wie Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul in der Nacht auf Freitag sagte. Er war an den Unfallort geeilt. Das tödlich verletzte Kind war zehn Jahre alt, das schwer verletzte Kind ist neun, wie es von der Polizei auf Basis erster Erkenntnisse hieß.