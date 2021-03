Afrika: Neue Ebola-Ausbrüche noch nicht unter Kontrolle .

Die Ebola-Ausbrüche in Guinea und im Kongo sind noch nicht unter Kontrolle. Es gebe zu wenig Impfstoff, sagte Gueye Abdou Salam, der regionale Nothilfedirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, in einem Online-Briefing in Genf. Bei früheren Ausbrüchen seien damit Kontaktpersonen von Infizierten behandelt worden. Der Impfstoff müsse bei minus 80 Grad gelagert werden, die Logistik sei deshalb kompliziert. In Guinea lag die Zahl der Fälle am Freitag bei 18, im Kongo bei elf.