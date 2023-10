Alpin Gurgl übernimmt Austragung des abgesagten Sölden-RTL nicht

Nach Sölden-Absage kein RTL in Gurgl Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

G urgl wird den am Sonntag in Sölden wegen Windes erst abgebrochenen und dann abgesagten Männer-Riesentorlauf nicht übernehmen. Zwar hätte alle Parameter auf Grün gestanden, aber man wolle sich bei der erstmaligen Austragung des Ski-Weltcup-Slaloms am 18. November auf diesen und ein qualitativ hochwertiges Produkt konzentrieren. Das sagte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer am Montag in einer Online-Medienrunde. Der Riesentorlauf wird nicht in Österreich nachgeholt.