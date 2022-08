Gut gebucht Tourismus in Österreich erholte sich von Coronapandemie

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Heuer im Sommer mehr Urlauber aus dem Inland als vor Corona Foto: APA/THEMENBILD

U rlaub in Österreich ist heuer schon wieder fast so gut gebucht wie im Sommer 2019 vor der Coronapandemie. In der ersten Saisonhälfte, von Mai bis Juli, verbuchten die heimischen Beherbergungsbetriebe heuer 37 Millionen Nächtigungen - das waren um nur 4,6 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2019 (38,8 Millionen) und spürbar mehr als im Vorjahr (25,9 Millionen), wie aus den vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute, Freitag, hervorgeht.