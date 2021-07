Die Löscharbeiten in Gutenstein gestalteten sich aufwendig, weil der Brandherd im steilen und unwegsamen Gelände nur zu Fuß erreicht werden konnte. Am Samstag standen zwölf Feuerwehren mit rund 140 Mitgliedern im Einsatz, die am Abend von 100 Kräften des FF-Katastrophenhilfsdienstes abgelöst wurden. Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden. Im steilsten Gelände bekämpften die Helfer - ausgerüstet mit Stirnlampen, Löschrucksäcken und Wärmebildkameras - während der Nacht aufflammende Glutnester.

In den frühen Morgenstunden wurden die Einsatzkräfte durch 75 Feuerwehrmitglieder des Abschnittes Gutenstein abgelöst. Zusätzlich wurden die Löscharbeiten weiterhin aus der Luft unterstützt.

Ebenfalls schwierig war der Einsatz am Samstag im unwegsamen Gelände im Gaupmannsgraben in Ramsau. Zur Ursache für das Feuer teilte das Bezirkskommando Lilienfeld mit, dass ein Blitz beim letzten Gewitter in einem Baum eingeschlagen hatte. In Folge geriet ein rund ein Hektar großes Waldstück in Brand und wurde zerstört. Rund 110 Mitglieder von fünf Feuerwehren standen mit zwölf Fahrzeugen bis Mitternacht im Einsatz. Ein Übergreifen auf einen Jungwald konnte verhindert werden, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando am Sonntag in einer Aussendung.

Wasser wurde per Pendelverkehr auf den Berg gebracht und teilweise mit Löschrucksäcken verteilt. Zudem musste der Boden mit Schaufeln, Krampen und speziellen Waldbrand-Rechen umgegraben werden, um an Glutnester heranzukommen. Erstmals wurde im Bezirk eine Einsatzstelle aus der Luft mittels einer Drohne erkundet. Zusätzlich flog ein Polizeihubschrauber mit einer Wärmebildkamera über das Gebiet. Ein befürchteter zweiter Brandherd wurde jedoch nicht gefunden.