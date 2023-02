Fußball Haaland-Einsatz im Spitzenspiel gegen Arsenal fraglich

Haaland hat im Spiel gegen Aston Villa einen Schlag abbekommen Foto: APA/dpa

V or dem Spitzenspiel der englischen Fußball-Premier-League zwischen Spitzenreiter Arsenal und Meister Manchester City ist der Einsatz von Torjäger Erling Haaland noch nicht sicher. City-Trainer Pep Guardiola hatte den Norweger am Sonntag beim 3:1 über Aston Villa zur Halbzeit ausgewechselt. Der Tabellen-Zweite kann am Mittwoch mit einem Sieg in London nach Punkten mit Arsenal gleichziehen, hat aber schon ein Spiel mehr absolviert.