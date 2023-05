Fußball Haaland in England zum Spieler der Saison gewählt

Haaland bejubelte für Man City bisher 36 Ligatreffer Foto: APA/dpa

T orjäger Erling Haaland ist zum Spieler der Saison in der englischen Premier League gewählt worden. Wie die Fußball-Liga am Samstag mitteilte, gewann der Stürmer von Meister Manchester City die öffentliche Wahl, die mit den Stimmen der 20 Club-Kapitänen kombiniert wurde. Der Ex-Salzburg-Spieler Haaland, jüngst auch von den Sportjournalisten in England zum Fußballer des Jahres gekürt, erzielte bisher 36 Tore und stellte damit eine neue Premier-League-Bestmarke auf.