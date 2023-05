Tischtennis Habesohn bei WM mit Auftaktsieg im Männer-Einzel

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Habesohn bei WM weiter Foto: APA/AFP/Archiv

Werbung

D aniel Habesohn ist erfolgreich in die Tischtennis-WM in Durban gestartet. Der 36-Jährige setzte sich am Sonntag im Männer-Einzel mit 4:2 gegen den Schweden Jon Persson durch und steht in der Runde der letzten 64. David Serdaroglu musste sich dem Inder Kamal Achanta mit 1:4 beugen. Im Doppel besiegten Habesohn/Robert Gardos die Kanadier Edward Ly/Matteo Martin mit 3:0.