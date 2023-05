Erdrutsch Häuser in Tirol nach Hangrutsch eingeschlossen

Ein Ortsteil der Gemeinde Schwendau ist nur zu Fuß erreichbar Foto: APA/ZILLERTALFOTO.AT

E in Hangrutsch hat im Tiroler Zillertal dazu geführt, dass ein Ortsteil der Gemeinde Schwendau nur zu Fuß erreichbar ist. Die Straße nach Kleinschwendberg wurde gesperrt, rund 30 Personen sind davon betroffen, berichtete der ORF Tirol am Donnerstag. Bereits Anfang Mai bildete sich ein Riss in der Straße, mit den intensiven Niederschlägen habe sich die Situation nun verschlechtert, hieß es. Zugstrecken in der Steiermark und Tirol blieben gesperrt.