Ehefrau in Graz getötet: Prozess gegen 44-Jährigen

Durch 15 Messerstiche in Kopf, Brust und Hals soll ein 44-Jähriger im April 2021 seine Ehefrau in Graz aus Eifersucht getötet haben. Der Mann stellte sich anschließend der Polizei. Am Montag musste sich der Beschuldigte im Straflandesgericht vor einem Geschworenensenat verantworten. Die Frau wurde "hingerichtet von ihrem Ehemann", war der Staatsanwalt überzeugt, während der Verteidiger von einer "Affekttat" sprach.