75-Jähriger starb nach Sturz von Hausdach

Am Donnerstagabend versuchte ein 75-jähriger Mann seine am Hausdach montierte SAT-Schüssel neu zu justieren. Dabei stieg er über die Dachluke auf das Dach, um die Arbeiten durchführen zu können. Aus derzeit unbekannten Gründen verlor er das Gleichgewicht und stürzte ca. 10 Meter in die Tiefe.

Die Ehegattin bemerkte den Unfall und verständigte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung und Stabilisierung wurde der schwer verletzte Mann mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 in das UKH Wiener Neustadt geflogen.

Der 75-jährige verstarb aufgrund der Schwere der Verletzungen noch in der Nacht im Krankenhaus.