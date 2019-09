Historischer 2:0-Heimsieg von St. Pauli gegen HSV .

Der FC St. Pauli hat den großen Stadtrivalen Hamburger SV in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga gestoppt. Der Kiezclub gewann am Montagabend das emotionsgeladene 102. Derby mit 2:0 (1:0) und feierte den ersten Sieg gegen den Nachbarn seit dem 16. Februar 2011, als beide Clubs noch in der höchsten Klasse gespielt hatten.