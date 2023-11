Entführung Hamburger Flughafen wegen Geiselnahme weiter geschlossen

Der Hamburger Flughafen ist seit Stunden gesperrt Foto: APA/Reuters

W egen einer Geiselnahme bleibt der Flughafen Hamburg auch am Sonntag zunächst weiter geschlossen. Der Betrieb sei auf unbestimmte Zeit eingestellt, sagte einer Flughafensprecherin am Morgen. Die Polizei teilte mit, sie sei weiter mit dem 35-jährigen Mann in Verhandlungen, der den Angaben zufolge am Samstagabend mit einem Auto und seinem vierjährigen Kind auf das Rollfeld des Flughafens vorgedrungen war. Sie gehe von einer "Geisellage" rund um einen Sorgerechtsstreit aus.