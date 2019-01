Arbeitssieg der ÖHB-Männer in letztem WM-Test .

Mit zwei Testerfolgen im Gepäck fahren Österreichs Handball-Männer zur WM in Dänemark und Deutschland. Zwei Tage nach dem 31:22 über Bahrain gewannen Nikola Bilyk und Co. am Sonntag in Innsbruck auch das Duell mit Griechenland. Mit einem 32:25 (16:14) sicherten sie sich den Sieg beim Continental Cup, mussten dabei aber hart arbeiten.