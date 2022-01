Auch letzter Test der ÖHB-Männer vor EM abgesagt

Österreichs Handballmänner müssen ohne Testspiel in die kommende Woche beginnende EM in Ungarn und der Slowakei gehen. Wie der heimische Verband ÖHB am Freitag bekanntgab, fällt auch das zweite Spiel gegen die Slowakei am Samstag in Hlohovec ins Wasser. Grund sind Corona-Fälle beim Gegner. Bereits der erste Slowakei-Test in der Südstadt war am Donnerstag aus demselben Grund abgesagt worden.