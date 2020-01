Deutschland nach knappem Sieg in EM-Hauptrunde .

Deutschland ist bei der Handball-EM der Männer am Montag in die Hauptrunde eingezogen. Die Deutschen kamen in Trondheim gegen Lettland in Gruppe C nach klarer Pausenführung nur zu einem 28:27-Erfolg. Sie bestreiten die Hauptrunde in Wien, als weitere Teilnehmer in Österreichs Hauptstadt stehen auch schon Weißrussland und Kroatien fest.