ÖHB-Auswahl unterliegt Bosnien: Bangen um EM-Quali .

Österreichs Handball-Männer müssen in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2022 weiter zittern, haben das Schicksal aber in eigener Hand. Am Sonntag unterlag eine personell neuerlich geschwächte ÖHB-Auswahl im ersten Spiel nach der etwas enttäuschenden Jänner-WM Bosnien-Herzegowina in Bugojno mit 21:27 (10:11) und steht in den abschließenden Partien am 29. April in Estland bzw. am 2. Mai in Graz gegen Bosnien unter Siegdruck.