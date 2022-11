Handball ÖHB-Frauen gewinnen Hinspiel in WM-Quali gegen Finnland

AN APA / NÖN.at

Neidhart erzielte bei Sieg gegen Finnland neun Treffer Foto: APA/EVA MANHART

Ö sterreichs Handball-Frauen haben trotz der Vorgabe vieler Leistungsträgerinnen in der WM-Qualifikation einen souveränen Erfolg gegen Finnland gefeiert. Im Hinspiel am Donnerstag in der Südstadt wurden die Nordeuropäerinnen mit 37:22 (18:11) besiegt, das Rückspiel findet am Sonntag (14.00, live ORF Sport +) in Helsinki statt. Die Siegerinnen stehen im Play-off, in dem im nächsten Frühjahr eine Teilnehmernation der heurigen EM wartet.