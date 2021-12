ÖHB-Frauen in WM-Hauptrunde zum Auftakt gegen Brasilien

Österreichs Handball-Nationalteam der Frauen trifft bei der WM in Torrevieja in der Hauptrunde am Mittwoch auf Brasilien (18.00 Uhr), am Freitag auf Japan (18.00) und am Sonntag auf Kroatien (jeweils 18.00 Uhr). Am Montagabend hatte es zum Abschluss der Vorrunde eine 19:31-(6:14)-Niederlage gegen Spanien gesetzt, der Aufstieg war aber bereits festgestanden. Zuvor hatte es ein 38:27 über China und ein 29:31 gegen Argentinien gegeben.