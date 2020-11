Teamchef Pajovic nominiert ersten Kader für Ägypten-WM .

Österreichs Handball-Teamchef Ales Pajovic hat am Donnerstag für die Männer-WM vom 13. bis 31. Jänner in Ägypten einen 35-köpfigen Kader nominiert. Bis spätestens zum Auftaktmatch am 14. Jänner gegen die USA muss das Aufgebot auf 16 Spieler reduziert werden. Nachnominierungen und Spielerwechsel während des Turniers sind ausschließlich mit Akteuren aus dem 35er-Kader gestattet. Das ÖHB-Team trifft in Vorrundengruppe E neben den USA auf Frankreich (16.1.) und Norwegen (18.1.).