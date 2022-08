Mit Auto auf Polizist los Hans Krankl nach Bundesliga-Match festgenommen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Hans Krankl spricht von einer "blöden Geschichte" Foto: APA/EXPA/ROLAND HACKL

F ußball-Ikone Hans Krankl ist am Sonntag im Anschluss an das Bundesligaspiel zwischen LASK und Rapid (2:1) vorübergehend von der Polizei festgenommen worden. Einen diesbezüglichen Bericht der "Kronenzeitung" bestätigte die Polizei der APA. Demnach soll Krankl am VIP-Parkplatz des Paschinger Stadions mit seinem Auto auf einen Polizisten losgefahren sein. Der "Goleador" war zuvor als TV-Experte von "Sky" im Einsatz gewesen.