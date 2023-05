Fußball Hartberg besiegt WSG Tirol 5:0, Ried holt in Lustenau 2:2

Hartberg bejubelte Kantersieg gegen WSG Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

D em TSV Hartberg ist am Samstag in der Fußball-Bundesliga ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt geglückt. Die Steirer feierten vor eigenem Publikum einen 5:0-Sieg über die WSG Tirol und liegen damit in der Qualifikationsgruppe schon fünf Punkte vor Schlusslicht SV Ried, das bei Spitzenreiter Austria Lustenau im Finish ein 2:2 erkämpfte. Bereits am Freitag hatten sich der WAC und der einen Punkt vor Ried liegende Vorletzte Altach mit einem 0:0 getrennt.