Hasenhüttls Southampton ringt ManUnited auswärts 1:1 ab

Jadon Sancho brachte United in Führung (21.), doch Che Adams gelang in der zweiten Halbzeit (48.) der Ausgleich im Trainerduell der bei Leipzig einst als Sportdirektor (Ralf Rangnick) und Coach zusammenarbeitenden Männer an der Seitenlinie. Der fünffache Weltfußballer Ronaldo, von dem Rangnick zuletzt mehr Tore gefordert hatte, spielte von Beginn an, dem Portugiesen gelang aber wieder kein Treffer. Southampton ist weiter Zehnter.

Auch unter dem neuen Trainer Roy Hodgson kommt Watford nicht aus dem Tabellenkeller. Der Aufsteiger musste sich bei der Heimpremiere des englischen Ex-Teamchefs als Coach Brighton & Hove Albion mit 0:2 geschlagen geben. ÖFB-Teamtorhüter Daniel Bachmann saß erneut auf der Ersatzbank, den Vorzug erhielt wie in allen drei bisherigen Partien unter Hodgson Routinier Ben Foster. Für Watford war es die sechste Heimniederlage in Folge, dem Vorletzten fehlen drei Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz.