Hausbesetzung in Wien-Alsergrund zu Ende

Aktivisten haben am Freitag ein Haus in der Mariannengasse in Wien-Alsergrund besetzt. Am frühen Nachmittag wurde der Protest beendet. "Elf Personen haben ohne Gegenwehr das Gebäude verlassen", sagte Polizeisprecherin Babara Gass auf APA-Anfrage. Der Polizeieinsatz war aber noch nicht ganz zu Ende - die Beamten durchsuchten das weitläufige Gebäude noch weiter.

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at