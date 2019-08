Grund für die Hausdurchsuchung bei Sellner war eine Spende des Christchurch-Attentäters an die Identitären. Nach der Razzia im vergangenen März war der Verdacht aufgetaucht, der Zugriff könnte verraten worden sein. Spekuliert wurde auch darüber, dass der Hinweis direkt aus dem Innenministerium gekommen sei. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt deswegen in der Sache. Zuständig für die Hausdurchsuchung selbst war die Staatsanwaltschaft Graz.

Die "Krone" berichtete nun, dass Teufels Name im "Ermittlungsakt des BVT" bzw. im "BVT-Extremismusakt" zu Verflechtungen der Identitären mit der FPÖ auftauche und stellt den ehemaligen Kabinettchef in Zusammenhang mit der Hausdurchsuchung. Im Innenministerium konnte man dies nicht bestätigen. Auch bei den mit dem Fall betrauten Staatsanwaltschaften scheint Teufels Name nicht auf. In Wien wartet man aber noch auf einen polizeilichen Ermittlungsakt, betonte man dort.

Teufel bezeichnete in einem schriftlichen Statement gegenüber der APA die Spekulationen als völlig schleierhaft. "Ich sage deutlich: Ich habe niemanden gewarnt. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Ich war im Vorhinein nicht einmal informiert." Kickls einstiger Kabinettschef erwartet sich nun von denjenigen, "die diese Gerüchte in die Welt setzen, dass sie aus der Deckung kommen und ihre Vorwürfe öffentlich erheben, damit ich mich rechtlich zur Wehr setzen kann".

Am Freitag berichtete "Österreich", Teufel war auch per SMS in Kontakt mit Sellner. Der Kabinettchef von Ex-Innenminister Kickl bestätigte ein Treffen im Jahr 2015, danach habe ihm Sellner einseitig Nachrichten geschickt. In seiner Zeit als Kabinettschef habe ihm Sellner lediglich seine neue Nummer geschickt, die er aber nie verwendet habe, so Teufel.

FPÖ-Nationalratsabgeordneter Hans-Jörg Jenewein betonte am Freitag, niemals mit Sellner gesprochen oder ihn getroffen zu haben. "Jegliche gegenteiligen Behauptungen werden von mir umgehend geklagt", betonte er zu "aktuellen medialen Falschmeldungen".