Museen hdgö: Umzug vom Heldenplatz ins Museumsquartier wird geprüft

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Liegt in diesen Dachböden im Museumsquartier die Zukunft des hdgö? Foto: APA

D as Haus der Geschichte Österreich (hdgö) könnte von der Neuen Burg am Heldenplatz in das wenige hundert Meter entfernte Museumsquartier (MQ) wechseln. Diese Variante wird derzeit nach Informationen der APA ernsthaft geprüft. In Erwägung gezogen wird ein großzügiger Ausbau des Dachbodens im Bereich von Hof 2, in dem das ZOOM Kindermuseum, der Dschungel Wien und das Tanzquartier untergebracht sind. Derzeit ist das Denkmalamt am Zug, das noch kein Grünes Licht gegeben hat.