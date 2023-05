Unwetter im Burgenland forderten die Feuerwehren

Betroffen waren vor allem die Bezirke Neusiedl am See, Mattersburg und Jennersdorf.

Foto: privat

Heftige Gewitter sorgten seit dem Nachmittag für überflutete Straßen und Keller. Im Bezirk Mattersburg etwa mussten in mehreren Gemeinden neun Feuerwehren mit über 100 Mitgliedern und 20 Fahrzeugen ausrücken. Es galt etwa, „enormen Schlammmassen“ von den Straßen zu entfernen. Die Aufräumarbeiten dauerten am Abend noch an, hieß es vom Bezirksfeuerwehrkommando Mattersburg.