Heftige Unwetter im Kärntner Bezirk Völkermarkt

Bis zu 2.500 Haushalte waren am Montagabend zeitweise ohne Strom. Gegen 21.00 Uhr waren noch rund 1.000 Haushalte unversorgt. "Vor allem das Gebiet rund um den Klopeiner See hat es schwer getroffen, da liegen die Bäume kreuz und quer", sagte Robert Schmaranz von Kärnten Netz auf APA-Anfrage. Wie viele Schäden behoben werden können, hänge davon ab, ob die Monteure in der Nacht überhaupt zu den Störstellen kommen, so Schmaranz.

Wie Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Skubel im ORF-Radio berichtete, gab es an einem Campingplatz am Gösselsdorfer See im Bezirk Völkermarkt zehn Verletzte. Viele Dächer seien abgedeckt worden, Straßenverbindungen wurden durch umgefallene Bäume blockiert. In Bleiburg gab es Sturmspitzen von bis zu 100 km/h, golfballgroße Hagelkörner gingen nieder.