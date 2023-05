Fußball Heidenheim schafft erstmals Aufstieg in deutsche Bundesliga

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Heidenheimer Jubel - erstmals Aufstieg in die deutsche Bundesliga Foto: APA/dpa

D er 1. FC Heidenheim hat am Sonntag in einem sehr spannenden Aufstiegsfinale erstmals den Sprung in die deutsche Fußball-Bundesliga geschafft, der Hamburger SV muss dagegen erneut in die Relegation. Heidenheim gewann in der letzten Runde der 2. Liga durch ein Eigentor, einen Strafstoß und einen Treffer in der 9. Minute der Nachspielzeit nach 0:2-Rückstand bei Regensburg 3:2, verdrängte so den schon feiernden HSV von den Aufstiegsrängen und begleitet Darmstadt ins Oberhaus.