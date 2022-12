Heim-Weltcup Kombiniererin Hirner als Zweite in Ramsau am Stockerl

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Hirner holte erstmals überhaupt zweiten Weltcuprang Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

L isa Hirner hat erstmals bei einem Heim-Weltcup der Nordischen Kombiniererinnen den Sprung aufs Podium geschafft. Die 19-jährige Steirerin lief am Freitag im ersten von zwei Bewerben in Ramsau auf den zweiten Platz und durfte sich damit über ihr bisher bestes Weltcup-Ergebnis überhaupt freuen. Der Sieg ging erneut an die überlegene Dominatorin Gyda Westvold Hansen aus Norwegen, Dritte wurde knapp zwei Sekunden hinter Hirner die Deutsche Nathalie Armbruster.