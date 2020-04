"Realistische Vorgaben" für Kulturbetrieb gefordert .

Mit einem eindringlichen Appell hat sich die heimische Kulturszene am Mittwoch an die Politik gewandt. In einem offenen Brief, der bisher u.a. von Karl-Markus Gauß, Karl Markovics, Renate Welsh oder Marlene Streeruwitz unterzeichnet wurde, werden konkrete Forderungen wie etwa "realistische Vorgaben und Bedingungen mit fixen Datumsangaben" zur Wiederaufnahme des Kulturbetriebs gestellt.