Heimischer Arbeitsmarkt behauptet sich trotz Krisen gut

Die Zahlen würden zeigen, dass der Arbeitsmarkt den Herausforderungen im Zusammenhang mit der geopolitischen Situation und den hohen Energiepreisen weiterhin gut standhalte, so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) am Mittwoch laut einer Aussendung.

AMS-Chef Johannes Kopf sieht die Daten zwiegespalten: Auf der einen Seite sehe man eindeutig Hinweise auf eine deutliche Konjunkturabschwächung, Monat für Monat schrumpfe der Rückgang der Arbeitslosigkeit (inklusive Schulungen) rapide. Lag er Ende August bei minus 38.000 Personen und Ende September bei minus 32.000, so waren es Ende Oktober nur mehr minus 22.000 Personen. Auf der anderen Seite machten rückläufige Arbeitslosenzahlen, ein guter Bauarbeitsmarkt und ein gestiegener Zugang an offenen Stellen aus der Industrie Hoffnung auf "doch noch einige Monate Freude", so Kopf.

Die Arbeitslosigkeit war im Oktober in allen Branchen rückläufig, am stärksten in der Industrie (minus 12 Prozent), im Handel (minus 10 Prozent) und im Bereich Arbeitskräfteüberlassung (minus 14 Prozent), am geringsten in der Beherbergung und Gastronomie (-minus 1 Prozent). Die Zahl der Arbeitslosen (inklusive Schulungsteilnehmern) ist in allen Bundesländern zurückgegangen, am meisten in Niederösterreich (minus 12 Prozent).

Eine gute Entwicklung gab es auch am Stellenmarkt: Die Zahl der sofort verfügbaren offenen Stellen stieg gegenüber Oktober 2021 um fast 10 Prozent auf rund 123.000. Am Lehrstellenmarkt standen rund 7.000 Lehrstellensuchenden mehr als 10.000 offenen Lehrstellen gegenüber.

Die Langzeitarbeitslosigkeit hat sich seit ihrem Höchststand im April 2021 mit damals 148.436 Personen beinahe auf 78.201 Personen halbiert. Der Anteil langzeitarbeitsloser Personen an der Arbeitslosigkeit lag Ende Oktober mit 24,5 Prozent um 9,1 Prozentpunkte unter dem Wert von Ende Oktober 2021. Laut Arbeitsminister Kocher war dafür maßgeblich das von der Regierung eingesetzte Programm "Sprungbrett" verantwortlich, das jene Gruppen ansprechen und fördern soll, die es besonders schwer haben, einen Job zu finden. "In Zukunft sollen besonders ältere Frauen mit dem steigenden Regelpensionsantrittsalter stärker in den Fokus der aktiven Arbeitsmarktpolitik rücken", so Kocher.

Kurzarbeit kommt derzeit aufgrund der weiterhin guten Arbeitsmarktlage und vieler offener Stellen nur punktuell zur Beschäftigungssicherung zum Einsatz: Ende Oktober waren 6.339 Personen vorangemeldet.