Der Lokalmatador gewann den Super-G am Samstag bei schwierigen Pistenverhältnissen mit 0,05 Sekunden Vorsprung auf den Schweizer Mauro Caviezel und 0,08 auf seinen Landsmann Matthias Mayer.

In der Disziplinwertung hat Kriechmayr als Zweiter nur drei Zähler Rückstand auf den neu führenden Caviezel, zwei Rennen sind noch ausständig. Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde kam zu Sturz, verlor so die Spitzenposition in der Disziplinwertung, führt aber nach wie vor im Gesamtweltcup.