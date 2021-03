Frau stirbt vor Impfstraße im Wiener Austria Center .

Zu einem traurigen Zwischenfall ist es am Sonntagvormittag bei der Impfstraße im Austria Center in der Donaustadt gekommen. Eine 58-jährige Frau, die auf dem Weg zu ihrer ersten Covid-19-Teilimpfung war, erlitt in der Warteschlange im Außenbereich einen Herz-Kreislaufstillstand und starb, wie eine Sprecherin des Wiener Samariterbundes der APA einen Bericht von "wien.orf.at" bestätigte.