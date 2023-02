Eisschnelllauf Herzog feiert im letzten WM-Test Sieg-Comeback

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Vanessa Herzog in Polen über 500 m die Schnellste/Archivbild Foto: APA/NTB

A uf der letzten Weltcupstation vor den Weltmeisterschaften Anfang März in Heerenveen hat Vanessa Herzog die 500-m-Siegesserie von Kim Min-sun beendet. Die 27-jährige Ex-Weltmeisterin distanzierte die Südkoreanerin am Freitag in Tomaszow Mazoviecki in Polen in 37,96 Sek. um 0,12 Sek. Kim war über diese Distanz im Saisonverlauf in fünf Rennen unbesiegt gewesen. Rang drei ging an Jutta Leerdam (NED/38,14 Sek). Es ist Herzogs achter Weltcupsieg, der erste seit fast drei Jahren.