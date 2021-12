Entscheidung über Bau des Lobautunnels kommt

Im Vorfeld sickerte durch, dass der Tunnel, der als Teil der Wiener Außenring-Schnellstraße vorgesehen ist, offenbar nicht wie geplant gebaut wird. Die Stadt Wien kündigte für diesen Fall Klagen an.

Gewessler hatte im Sommer alle Neubauprojekte der Asfinag zumindest bis zum Herbst vorläufig auf Eis gelegt, um sie auf ihre Vereinbarkeit mit den Zielen des Regierungsprogramms zu überprüfen. In Wien und in Niederösterreich war hier die Außenring-Schnellstraße S1 mit dem Lobau-Tunnel und der Spange in die Seestadt Aspern betroffen. Umstritten ist vor allem der 8,2 Kilometer lange Tunnel unter der Donau und der Lobau, gegen den vor allem Umweltschutzgruppen seit Jahren protestieren.