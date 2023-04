Tötung Hintergründe nach Machetenangriff in Wien weiter unklar

Hier wurde das Opfer des Machetenangriffs gefunden Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

N ach dem tödlichen Überfall in der U6-Station Jägerstraße in Wien-Brigittenau ermittelt die Polizei auf Hochtouren, bisher aber offenbar erfolglos. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass ist die Identität des Opfers nach wie vor unklar, ebenso die Hintergründe der Tat. Der lebensgefährlich verletzte Mann war in der Nacht auf Donnerstag im Eingangsbereich der U-Bahnstation gefunden worden und starb Donnerstagmittag in einem Krankenhaus.