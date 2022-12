Nordische Kombination Hirner am zweiten Lillehammer-Tag Dritte

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Guter Saisonstart für Lisa Hirner Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

L isa Hirner hat im zweiten Saison-Weltcup der Kombiniererinnen am Samstag in Lillehammer nach Rang vier am Vortag den Sprung aufs Podest geschafft. Die Steirerin musste sich nach Sprungrang drei nur den Norwegerinnen Gyda Westvold Hansen und Ida Marie Hagen beugen. Die Gewinnerin, die Lillehammer als Doppelsiegerin verlässt, verwies ihre Landsfrau nach 14:14,6 Minuten auf der 5-km-Loipe gleich um 1:21,6 Minuten auf Platz zwei, Hirner kam 0,9 Sekunden später ins Ziel.