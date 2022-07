Tennis Historisches Wimbledon-Finale zwischen Jabeur und Rybakina

Jabeur hofft auf historischen Wimbledon-Sieg

B eim Frauen-Titelduell des Tennis-Grand-Slam-Turniers in Wimbledon zwischen Ons Jabeur und Elena Rybakina wird Geschichte geschrieben. Erstmals stehen eine arabische und eine kasachische Spielerin im Finale des Rasen-Klassikers, erstmals kommt es in der "Open Era" in Wimbledon zu einem Endspiel zweier Spielerinnen, die nie zuvor bei einem der großen vier Turniere im Finale gestanden sind. Daher wird am Samstag eine neue Wimbledon- und Grand-Slam-Siegerin gekürt.