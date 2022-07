An 160 Messstellen in Österreich schon mittags über 30 Grad

Werbung

Damit dürfte der Höchstwert vom Vortag mit ebenfalls 35 Grad in der Tiroler Gemeinde Imst noch übertroffen werden. Prognostiziert sind für den Mittwoch in Österreich bis zu 37 Grad. Vom Österreich-Rekord bleiben die Temperaturen damit aber noch ein Stück entfernt. Dieser liegt bei 40,5 Grad, gemessen in Bad Deutsch-Altenburg am 8. August 2013.

Hinter der Rekordgemeinde Bad Deutsch-Altenburg sowie Pottschach rangierte Mittwochmittag die Messstation Wien-Stammersdorf mit 34,8 Grad, berichtete die ZAMG auf APA-Anfrage. In Bludenz in Vorarlberg waren es 34,7 Grad und in Landeck in Tirol sowie in Eisenstadt je 34,5 Grad. Selbst oberhalb von 2.000 Metern Seehöhe hatte es um 13.15 Uhr immerhin über 20 Grad, zum Beispiel am Patscherkofel in Tirol und auf der Villacher Alpe in Kärnten.