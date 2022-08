Hitzewellen Fast zwei Drittel Europas von Trockenheit betroffen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Hitzewellen und zu wenig Niederschläge für Trockenheit verantwortlich Foto: APA/Reuters

Z wei Drittel des europäischen Territoriums ist viel zu trocken. Fast die Hälfte Europas sei von Dürre bedroht, in 47 Prozent des Gebiets fehle es deutlich an Bodenfeuchtigkeit, teilte die Europäische Dürrebeobachtungsstelle EDO am Dienstag mit.