Raffl beendet in NHL Niederlagenserie mit Dallas

Michael Raffl hat mit den Dallas Stars eine vier Spiele währende Niederlagenserie in der National Hockey League beendet. Das Team aus Texas setzte sich am Donnerstag (Ortszeit) bei den Calgary Flames mit 4:3 nach Verlängerung durch. Raffl schrieb einen Assist beim 2:2-Ausgleich Ende des zweiten Drittels an. Der entscheidende Treffer in der Overtime gelang Jamie Benn. Dallas hält nach zehn Saisonspielen nun bei vier Siegen, keiner davon kam nach regulärer Spielzeit zustande.