Am Montag habe die Temperatur an der Wasseroberfläche 28,71 Grad betragen, teilte das in Barcelona ansässige Institut für Meereswissenschaften (ICM) am Dienstagabend unter Berufung auf Daten des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus mit. Dies sei die höchste jemals im Mittelmeer gemessene Tagestemperatur.

Der bisherige Rekord hatte demnach bei 28,25 Grad gelegen. Er war während der extremen Hitzewelle im Sommer 2003 erreicht worden.