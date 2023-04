Turnen Höck sagt EM-Antreten wegen Bauchmuskelzerrung ab

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Vinzenz Höck muss für die EM passen/Archivbild Foto: APA/AFP

M edaillenhoffnung Vinzenz Höck fällt für die nächste Woche in Antalya stattfindende Turn-EM wegen einer im Training erlittenen Zerrung des rechten Brustmuskels aus. Der Vize-Europameister von 2020 an den Ringen sagte die Reise in die Türkei auch aus taktischen Gründen ab: "Im Hinblick auf mein langfristiges Ziel verzichte ich auf den EM-Start, um möglichst schnell wieder voll fit zu werden und den Beginn der Olympia-Qualifikation im Herbst nicht zu gefährden."