Höck verpasst WM-Medaille an den Ringen als Sechster

V inzenz Höck hat bei den Turn-Weltmeisterschaften in Antwerpen an den Ringen eine Medaille verpasst. Der 27-jährige Grazer musste sich am Samstag im Finale der besten acht mit 14,566 Punkten und Platz sechs zufrieden geben. In der Qualifikation waren Höck, der auch den Olympia-Quotenplatz verfehlte, noch 14,600 Punkte gelungen. Gold gewann der chinesische Tokio-Olympiasieger Liu Yang (15,233) vor dem Griechen Eleftherios Petrounias (15,066) und You Hao (14,833) aus China.