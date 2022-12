Klimaaktivismus Hörsaal-Besetzer rufen zur "Abzugsdemo" auf

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Hörsaalbesetzung vor Ende Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

D ie Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Gruppe "Erde brennt" wollen nach knapp vier Wochen am Montagabend die Besetzung des Hörsaals C1 an der Uni Wien beenden. Bei einer "Abzugsdemo" will man noch einmal "gemeinsam laut sein und die Uni und die Politik an ihre Pflichten erinnern", teilten sie auf Twitter mit. Ab 18.00 Uhr soll demonstriert werden.