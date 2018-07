Der Landesforstdienst ersuchte die Bevölkerung eindringlich, jegliches Feuerentzünden im Wald zu unterlassen. Besondere Vorsicht sei bei offenem Feuer und beim Grillen, auch in Waldnähe, geboten. Keinesfalls dürften glimmende Gegenstände wie Zündhölzer oder Zigaretten im Wald achtlos weggeworfen werden.

Eine originelle Idee, Menschen in die Vorarlberger Kirchen einzuladen, hatte die Diözese Feldkirch. In Zusammenarbeit mit den Mesnern hat sie quasi als Frischeoasen in der Hitze eine Landkarte der kühlsten Sakralgebäude in Vorarlberg erstellt. Unangefochtener Spitzenreiter ist die Wallfahrtskirche Bildstein bei Dornbirn mit nur 15 Grad Celsius im Innenraum.

In insgesamt 24 Kirchen verteilt über ganz Vorarlberg haben Mesner in den vergangenen Tagen die Temperatur gemessen. Diese wurden nun in eine virtuelle Karte übertragen und sind im Internet abrufbar (https://bit.ly/2KiebvG). Die Rangliste der kühlsten Kirchen führt die zukünftige Basilika in Bildstein mit 15 Grad Celsius an. Aber auch in Kirchen in Dornbirn, Laterns, Bürs und vielen weiteren Orten bleibt die Temperatur trotz der Hitze im Freien bei angenehmen 20 Grad, teilte die Diözese am Dienstag mit.

Für die Auszeit in der kühlen Oase empfiehlt die Diözese: "Den Blick schweifen lassen, hinsetzen, in einem Buch blättern, die Gedanken von der Leine lassen - und auch ein kurzes Gebet ist nicht verboten."